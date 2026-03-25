Foco no Social: Karynne Sotero fortalece políticas para idosos e mulheres em Formoso do Araguaia

Em entrevista exclusiva ao Portal Atitude, a primeira-dama do Tocantins detalhou o alcance de projetos como “Amigo do Pet” e “Por Todas as Marias”, e esclareceu as especulações sobre seu futuro político em 2026.

Por: Wesley Silas

FORMOSO DO ARAGUAIA – A primeira-dama do Tocantins, Karynne Sotero, cumpriu uma extensa agenda institucional em Formoso do Araguaia nesta terça-feira, 24. O foco da visita foi o fortalecimento das redes de proteção social, com destaque para o atendimento à terceira idade no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Girassóis. Durante o evento, que reuniu cerca de 80 idosos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), Karynne reforçou o compromisso da gestão estadual com o bem-estar humano e a dignidade social.

Um olhar atento ao social e à causa animal

Em entrevista ao Portal Atitude, a primeira-dama contextualizou os projetos que têm percorrido os municípios tocantinenses. Entre eles, o programa “Amigo do Pet”, idealizado por ela, que oferece castrações e consultas veterinárias gratuitas para famílias de baixa renda. “O pedido dos municípios é enorme. Hoje, quase todas as famílias têm um animal de estimação, mas muitas não possuem recursos para um atendimento veterinário de qualidade. Nós chegamos com esse suporte”, afirmou.

Karynne também destacou o projeto “Por Todas as Marias”, que agora integra a grade curricular das escolas estaduais para combater a violência doméstica por meio da educação. “Precisamos educar nossos meninos para que tenhamos mulheres salvas. De nada adianta apenas punir; temos que pensar nas crianças que estão crescendo e que serão os futuros pais de família”, pontuou.

Emancipação Econômica: O projeto “Mãos que Criam”

Complementando a rede de apoio à mulher, o projeto “Mãos que Criam” busca romper o ciclo de dependência financeira, muitas vezes o principal entrave para que vítimas de violência deixem o ambiente abusivo. A iniciativa oferece cursos de capacitação e linhas de crédito com juros reduzidos para que as mulheres iniciem seus próprios negócios. “A dependência econômica é o que mantém a mulher presa. O nosso papel é dar a oportunidade para que ela tenha renda e coragem de se libertar”, explicou a primeira-dama.

O cenário para 2026: Entre o dever e o futuro

Diante das crescentes especulações nos bastidores da política tocantinense sobre uma possível candidatura em 2026, Karynne Sotero manteve um posicionamento cauteloso e focado no presente. Embora seja frequentemente interpelada pela população sobre disputar cargos eletivos, ela reiterou que seu papel atual é voluntário e dedicado exclusivamente ao suporte à gestão do governador Wanderlei Barbosa.

“Muitas pessoas perguntam se serei candidata. O governador foi eleito para governar por quatro anos e ele cumprirá seu mandato. O papel da primeira-dama é voluntário; eu escolhi trabalhar porque acredito que Deus me colocou nesta função para cuidar das pessoas”, declarou ao Portal Atitude.

Apesar de descartar uma candidatura imediata, Karynne não fechou as portas para o futuro, deixando uma margem para interpretações políticas a longo prazo: “Nós não somos candidatos por enquanto, mas o amanhã pertence a Deus. Nosso projeto é continuar fazendo o bem, seja no governo ou através de uma instituição própria”.

Com uma agenda que equilibra a sensibilidade social e o pragmatismo político, Karynne Sotero consolida-se como um dos pilares de articulação da gestão estadual, mantendo o foco nas ações diretas nos municípios enquanto o tabuleiro de 2026 começa a se desenhar nos bastidores.

Confira a entrevista completa no canal do YouTube do Portal Atitude.