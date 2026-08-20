Fontes confiáveis e jornalismo: o filtro entre o fato e a desinformação nas eleições de 2026

Por Wesley Silas O ambiente digital em que se trava a disputa de 2026 está marcado pela desinformação. Levantamento do DataSenado mostra que 72% dos brasileiros já tiveram contato com notícias que consideram falsas, e 81% acreditam que as fake news podem influenciar diretamente o resultado das eleições. O dado ganha relevância porque a circulação de conteúdo sem verificação cresce justamente nos períodos eleitorais.

O problema ganhou escala com a inteligência artificial. Levantamento da Agência Lupa identificou 86 vídeos no TikTok com 1,47 milhão de visualizações simulando reportagens de telejornais para divulgar falsas pesquisas eleitorais. Dos conteúdos, 65 (75,6%) usavam IA para manipular imagem e voz de jornalistas e políticos — a estratégia de conferir aparência de autoridade a informações falsas. Apenas 13,8% exibiam o selo de conteúdo gerado por IA.

Para o eleitor: a fonte confiável separa o fato da manipulação

Diante desse cenário, a fonte confiável cumpre função central: separar o fato da manipulação. O secretário de Comunicação do TRE-RS, Renato Sagrera, definiu o papel do jornalismo profissional: “Não existe uma democracia plena sem a verdade. E a verdade é sinônimo de jornalismo profissional.”

Os dados sustentam essa posição. Segundo o DataSenado, os meios tradicionais ainda lideram a confiança do público, com cerca de 59% de confiança nos jornais impressos, bem acima das redes sociais. Em um ambiente em que conteúdos falsos circulam mais rápido e com maior alcance, o jornalismo profissional — especialmente o local — atua como filtro de informação confiável, fazendo a checagem de fatos, a contextualização de propostas e a cobertura próxima da realidade do eleitor.

Para o eleitor tocantinense, isso significa poder decidir o voto com base em informação verificada, e não em conteúdo fabricado. A checagem de uma pesquisa, a confirmação de uma declaração, a verificação de um vídeo — são esses passos que o jornalismo local oferece e que o eleitor sozinho dificilmente consegue realizar.

Para os candidatos: credibilidade e proteção

Para os candidatos, a relação com fontes confiáveis tem dupla dimensão. A cobertura jornalística isenta confere legitimidade que a propaganda paga não alcança — um candidato bem avaliado pela imprensa profissional tende a ser percebido com mais confiança pelo eleitor.

Há também a dimensão de proteção. Quando um conteúdo falso circula, é a apuração profissional que restabelece os fatos. No Tocantins, a Justiça Eleitoral já determinou a remoção de matérias com desinformação contra pré-candidatos e a suspensão de pesquisas irregulares — decisões que dependem, em grande parte, de denúncias e da verificação feita pela imprensa.

O risco atinge também o candidato que se aproxima de canais não confiáveis. A contratação de blogueiros para propaganda é proibida pela legislação eleitoral, e o uso de veículos que publicam desinformação pode gerar condenações, multas e até inelegibilidade.

O papel dos portais de notícias do Tocantins

Os portais regionais do Tocantins ocupam posição estratégica nesse cenário por combinar três fatores. A proximidade permite cobrir a realidade do eleitor tocantinense de perto, com pautas e fontes locais que a grande imprensa nacional não alcança. A credibilidade, construída ao longo de anos de atuação, diferencia o veículo de perfis anônimos e páginas sem compromisso editorial. E o filtro de qualidade — apurar, checar e contextualizar — exerce o papel que o DataSenado aponta como decisivo para a qualidade do debate público.

O sindicato dos jornais do Rio Grande do Sul resume a função: em um ambiente onde conteúdos falsos circulam mais rápido e com maior alcance, o fortalecimento do jornalismo local é peça-chave para garantir qualidade no debate público e segurança na tomada de decisão do eleitor.

IA ampliando a capacidade de fabricar conteúdo realista