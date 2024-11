Fortalecer a Agroindústria: Deputado Eduardo Fortes discute expansão da industrialização do Tocantins com Secretário Humberto Lima

Por Redação

Em audiência realizada nesta quinta-feira (7), o Deputado Estadual e Presidente da Frente Parlamentar da Agroindústria, Eduardo Fortes, se reuniu com o Secretário de Indústria e Comércio do Tocantins, Humberto Lima, para discutir estratégias que visam ampliar a industrialização no estado. Eduardo Fortes ressaltou o potencial agropecuário do Tocantins e destacou a importância de agregar valor aos produtos locais, gerando mais empregos e impulsionando a economia regional.

O Secretário Humberto Lima concordou com a importância do setor para o crescimento do estado e afirmou que o governo tem buscado implementar políticas públicas para fomentar ainda mais essa área. A melhoria da infraestrutura, a criação de incentivos fiscais e a atração de empresas foram apontadas como prioridades para fortalecer a competitividade do estado no mercado nacional e internacional.

A reunião também tratou da necessidade de investimentos em inovação, capacitação e sustentabilidade. O deputado Eduardo Fortes e Humberto Lima concordaram que, por meio de parcerias com o setor privado e o setor público, o Tocantins pode se consolidar como um polo industrial, gerando mais oportunidades de desenvolvimento e renda para a população tocantinense.