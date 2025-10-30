Gaguim recebe apoio de Davi Alcolumbre e consolida pré-candidatura ao Senado em 2026

da redação

O deputado federal Carlos Gaguim (União Brasil–TO) deu um passo decisivo em sua trajetória política ao receber, nesta quinta-feira (30), em Brasília, o apoio do presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União Brasil–AP), à sua pré-candidatura ao Senado nas eleições de 2026.

Durante a conversa, Alcolumbre elogiou o trabalho de Gaguim e destacou sua importância para o fortalecimento do União Brasil no Estado. “O Tocantins tem em Carlos Gaguim uma liderança preparada, com experiência e compromisso com o desenvolvimento do país. Para o Senado, defendemos uma chapa com Gaguim, o senador Eduardo Gomes e a senadora Professora Dorinha, unindo forças pelo Tocantins”, afirmou o presidente do Congresso Nacional.

Gaguim agradeceu o apoio e reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento do Estado. “Receber o apoio do presidente do Senado é uma honra e uma grande responsabilidade. Continuarei trabalhando com diálogo e compromisso para levar mais resultados aos tocantinenses e fortalecer nosso Estado no cenário nacional”, declarou.

Com o respaldo de Davi Alcolumbre, uma das figuras mais influentes da política brasileira, Carlos Gaguim consolida-se como um dos nomes mais fortes na corrida pelo Senado em 2026. A articulação amplia sua base política e reforça o papel do Tocantins no centro das discussões nacionais.