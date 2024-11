Gedeon Pitaluga e Larissa Rosenda vencem eleições da OAB-TO com 56,85 dos votos

Por Redação

uma eleição marcada por intenso debate e participação, Gedeon Pitaluga e Larissa Rosenda foram eleitos para liderar a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Tocantins (OAB-TO) pelos próximos três anos. A chapa OAB Independente obteve 52% dos votos válidos, reafirmando a confiança da advocacia tocantinense em sua proposta de gestão comprometida com a valorização da classe e o fortalecimento da advocacia de norte a sul do Tocantins.

A vitória de Gedeon e Larissa demonstra a força de um projeto que prioriza a inclusão, a modernização dos serviços da OAB-TO e a defesa intransigente dos direitos dos profissionais da advocacia.

Agradecimento aos eleitores

Gedeon Pitaluga destacou a importância do apoio recebido e reafirmou seu compromisso com a advocacia.

”Essa vitória não é apenas nossa, é de todos os advogados e advogadas do Tocantins que acreditam na força da nossa união e na necessidade de uma OAB mais forte, inclusiva e eficiente”, afirmou.

Larissa Rosenda também celebrou o resultado e reforçou a disposição da nova gestão em ouvir e trabalhar ao lado da classe. “Estamos prontos para seguir com um novo ciclo de conquistas para a advocacia tocantinense”, destacou.

Um novo ciclo para a advocacia tocantinense

Com a vitória consolidada, Gedeon Pitaluga e Larissa Monteiro assumem o compromisso de conduzir a OAB-TO em um período de novos desafios e oportunidades, representando os interesses de milhares de advogados e advogadas do estado.