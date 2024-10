Governador Wanderlei Barbosa é o 5º do Brasil que mais elegeu prefeitos

Por Redação

Presidente do Republicanos Tocantins ficou a frente de governadores de estados como Goiás, Bahia, Maranhão e Minas Gerais.

O governador Wanderlei Barbosa é presidente do Republicanos Tocantins se consolidou como o 5º governador que mais elegeu prefeitos proporcionalmente no país, com 40% das prefeituras do estado. À frente de governadores como Ronaldo Caiado de Goiás, com 39% e Jerônimo Rodrigues da Bahia, com 12%.

Wanderlei tem sido reconhecido como um dos governadores mais bem avaliados do Brasil, destacando-se pela habilidade em unir diferentes grupos políticos de direita, de centro e de centro esquerda em sua gestão. Nas eleições municipais, o Republicanos, presidido por Wanderlei, alcançou o maior número de prefeitos eleitos no Tocantins entre todos os partidos, totalizando 56 prefeitos e 25 vice-prefeitos em todas as regiões do estado. Isso o coloca em 9º lugar em números absolutos entre os governadores que mais elegeram prefeitos, a frente de governadores como Romeu Zema de Minas Gerais e Carlos Brandão, do Maranhão.

Em relação ao desempenho do partido por estado Wanderlei Barbosa elegeu 12,7% de todos os prefeitos do Republicanos no Brasil, ficando em segundo lugar, atrás apenas de São Paulo, com 18,6%.

“Esses números nos deixam extremamente orgulhosos, pois saímos de apenas um prefeito em 2020 para 56 em 2024. E isso precisa ser comemorado. Sem falar das prefeituras em que tivemos o vice-prefeito ou que apoiamos, além dos mais de 300 vereadores que elegemos. Nossa base finaliza esse processo extremamente fortalecida”, disse o presidente do partido e governador do estado Wanderlei Barbosa.

O sucesso nas urnas teve início antes mesmo do pleito, com um expressivo movimento de filiações ao Republicanos. Dos 7.095 registros de candidaturas para prefeituras e câmaras legislativas no Tocantins, 1.193 candidatos estavam filiados ao partido, demonstrando a força e o alcance político da legenda sob a liderança do governador.

O Republicanos lançou 89 candidatos a prefeito, dos quais 63% foram eleitos, representando uma cobertura significativa em todas as regiões do Tocantins. Esse número corresponde a 40% dos 139 municípios do estado. Entre as cidades centrais, Aparecida do Rio Negro, com Deusimar Amorim, e Miracema, com a prefeita Camila, que venceu a reeleição, estão entre os destaques. No sul do estado, o partido conquistou importantes cidades, como Arraias, com Herman; Taguatinga, com Paulo Roberto; Paranã, com Fábio da Farmácia; e Combinado, com Dione do Pastel. No norte e na região do Bico do Papagaio, o Republicanos manteve ou conquistou prefeituras como Xambioá, com Dr. Mayck, e Augustinópolis, com Antônio do Bar.

*VICE-PREFEITOS*

Além das vitórias nas prefeituras, o Republicanos também consolidou alianças importantes, elegendo vários vice-prefeitos em coligação com outros partidos da base governista. Destacam-se, entre esses vices, José Nagru, que compôs a chapa em Colinas ao lado de Kasarin (União Brasil); Divino José, em Araguaçu, que uniu forças com Jarbas Ribeiro (PL); e Rosilene, em Cristalândia, na chapa com Big Jow (UB).

Com essa expressiva presença do Republicanos e de partidos aliados, o governador Wanderlei Barbosa passa a contar com uma rede de apoio sólido em 117 dos 139 municípios do Tocantins, totalizando mais de 84% das cidades do estado. A base aliada inclui o próprio Republicanos com 56 prefeitos, o União Brasil (37), Progressistas (15), MDB (4) e PL (3). Partidos adicionais, como Agir e Solidariedade, também compõem o conjunto de forças que apoiam o governo estadual.