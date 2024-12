Governador Wanderlei Barbosa reafirma apoio à gestão de Josi Nunes e articula unidade na Câmara de Gurupi

Da redação

Durante encontro realizado neste final de semana em Paranã, o governador Wanderlei Barbosa reafirmou seu compromisso com a gestão da prefeita de Gurupi, Josi Nunes, e pediu que os vereadores eleitos pela oposição se juntem à base da prefeita no Legislativo municipal. A reunião contou com a presença de importantes lideranças políticas, incluindo os vereadores eleitos Rodrigo Ferreira e Walter Coelho, além de representantes da base de apoio da prefeita.

Na ocasião, ficou alinhado que o vereador Ivanilson Marinho deverá concorrer à presidência da Câmara Municipal de Gurupi com o apoio dos vereadores da base governista. Wanderlei destacou a importância de fortalecer a unidade política em Gurupi para garantir a continuidade dos projetos e ações da administração municipal. “Apoiar a gestão da prefeita Josi Nunes é fundamental para o desenvolvimento de Gurupi. Vamos trabalhar para construir uma base sólida e alinhada com os interesses da população”, declarou o governador.