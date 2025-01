Governador Wanderlei e prefeita Josi Nunes fortalecem alianças e com resultados positivos para demandas para Gurupi e região sul

O governador Wanderlei Barbosa, do partido Republicanos, e a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, do União Brasil, discutiram importantes colaborações durante uma reunião realizada no Palácio Araguaia, nesta terça-feira, 14. O encontro focou na melhoria de infraestrutura e serviços essenciais para Gurupi, sinalizando um fortalecimento das alianças políticas e administrativas.

Por Wesley Silas

Na ocasião, o governador anunciou que visitará Gurupi no dia 7 de fevereiro, quando deverá divulgar novidades significativas, como o cronograma de funcionamento da primeira fase do Hospital Geral de Gurupi e a conclusão da licitação para a fase seguinte, além da conclusão total do hospital. Também estão previstas a reestruturação do Parque Agroindustrial de Gurupi (PAIG) e a construção de duas pontes para conectar as perimetrais Sul e Norte, ligando as BR-242 e 153.

A reunião destacou a capacidade de interlocução da prefeita Josi Nunes, que, desde o início de sua gestão, tem promovido um diálogo eficiente entre a bancada federal e o governo estadual. Durante o encontro, o vereador Jair do Povo solicitou mais reconhecimento para o grupo político da prefeita em órgãos estaduais. Em resposta, o governador mostrou-se receptivo, indicando possíveis ajustes em cargos em Gurupi em órgãos estaduais, como na saúde e na AGETO, que será conduzida por um aliado de Peixe.

Em entrevista ao portal Atitude, Josi Nunes destacou os pleitos apresentados ao governador: revitalização do parque agroindustrial, apoio ao carnaval de Gurupi, e melhorias na pavimentação entre o Parque Agroindustrial e o trevo da TO-365. Ela agradeceu ao governador pelo apoio contínuo e ressaltou a importância dessas intervenções para o desenvolvimento da cidade.