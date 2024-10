Grupo OAB Independente, encabeçado por Gedeon Pitaluga, registrará no próximo sábado, 19, chapa para a eleição da Ordem

Por Redação

Depois de um amplo debate, que ouviu os mais diversos setores da advocacia tocantinense em todas as regiões do Estado, o grupo OAB Independente marca para o próximo sábado, 19, o registro da chapa dos candidatos que concorrerão à eleição da nova diretoria e do conselho da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Tocantins, para o triênio 2025 – 2027. O registro será realizado às 10hs, na sede da OAB Tocantins, em Palmas, e confirmará o nome de Gedeon Pitaluga, atual presidente da entidade, como líder do grupo.

A chapa “OAB Independente” seguirá com o compromisso de defender a autonomia da advocacia e fortalecer a classe, com a defesa das prerrogativas, a ampliação da estrutura de atendimento e o reforço institucional da Ordem, trabalho que vem sendo realizado por Gedeon Pitaluga desde 2019.

Além da retomada da respeitabilidade da advocacia no Tocantins, a gestão liderada pelo grupo OAB Independente se destacou pela defesa intransigente das prerrogativas da advocacia em todos os cantos do Estado. Foram dezenas de desagravos realizados contra autoridades que ousaram desrespeitar as prerrogativas da advocacia no Tocantins, um direito constitucional defendido firmemente pela atual gestão da Ordem.

Outra marca da gestão OAB Independente é a estruturação da Ordem, ampliando sua capacidade de atendimento, com a implantação de novas subseções, construção de novas sedes e clubes recreativos.

Além disso, a gestão OAB Independente também investiu muito na formação profissional da advocacia, oferecendo milhares de horas de cursos de aperfeiçoamento e o destaque para o curso de mestrado, em parceria com a UFT. Também modernizou suas instalações com a implantação da OAB 4.0 e diversas ações inovadoras que mantiveram a Ordem no caminho do progresso.

Compromisso renovado

A candidatura à reeleição do grupo OAB Independente reflete um ciclo de gestão que tem como marca o compromisso com a classe e a luta por uma advocacia forte e independente no Tocantins. Gedeon Pitaluga afirma que o grupo “OAB Independente” ampliará as centenas de conquistas já alcançadas durante as gestões.

“A advocacia tocantinense precisa seguir contando com uma OAB forte, comprometida, que atua com independência e transparência. Nosso compromisso é com a advocacia de norte a sul do Tocantins, garantindo que a Ordem siga sendo um pilar de apoio à classe e à Justiça”, destacou Gedeon Pitaluga.