Gurupi ganha peso estratégico no primeiro escalão do governo Vicentinho Júnior

O governador eleito, Vicentinho Júnior (PSDB), anuncia na manhã desta terça-feira, 3, em Palmas, a composição do primeiro escalão da nova gestão estadual. O anúncio confirma o fortalecimento político de Gurupi na estrutura administrativa, com a indicação de três nomes do município para pastas estratégicas: a jornalista Zelma Coelho no comando da Secretaria de Comunicação (Secom); o empresário Cristiano Pisoni na Secretaria de Captação de Projetos, Investimentos e Parcerias; e a vereadora Diane dos Bichos à frente da estrutura voltada à Causa Animal. Cel. Barbosa reassumir o Comando-Geral da Polícia Militar (QCG). O deputado Gutierres Torquato é contado para assumir o Naturatins. Confira os perfis dos nomes anunciados:

Por Wesley Silas

A presença de quadros técnicos e políticos da Região Sul no núcleo do Poder Executivo reflete o peso regional de Gurupi no cenário estadual. Até o fechamento desta matéria, contudo, não foram citados nomes de gurupienses ligados ao grupo político do vice-governador Laurez Moreira (PSD) e do deputado Gutierres Torquato (PSD), no bastidores tem seu nome como possível presidente do Naturatins, após o grupo não lograr êxito nas eleições deste ano.

Estrutura governamental e indicados

Confira o perfis dos nomes anunciados neste link.

A consolidação de três nomes de Gurupi no primeiro escalão sinaliza um novo momento de representatividade para a Região Sul no Palácio Araguaia. Com pastas chave ligadas à comunicação, atração de investimentos e políticas públicas setoriais, a expectativa da comunidade local é de que a forte presença no secretariado se converta em articulação direta e resultados concretos para o desenvolvimento regional ao longo da gestão.