Gurupi: Ivanilson Marinho completa 100 dias à frente da Câmara com foco em modernização e resultados

Por Redação

Após pouco mais de quatro meses à frente da presidência da Câmara Municipal de Gurupi, o vereador Ivanilson Marinho consolida uma gestão marcada pela participação, eficiência e foco na valorização dos servidores e da sociedade.

Nos primeiros 100 dias, a administração promoveu mudanças estruturais, avanços no processo legislativo e ações de aproximação com a população.

Entre as primeiras medidas, destacou-se a reorganização dos espaços internos da Casa de Leis. Móveis antigos e sem uso foram doados à Prefeitura, melhorando as condições de trabalho, otimizando o espaço físico e gerando economia para o Legislativo.

No âmbito legislativo, o ritmo de trabalho foi intenso. Foram realizadas 17 sessões ordinárias e oito extraordinárias, além do protocolo de 830 requerimentos, 296 indicações, 85 projetos de lei de autoria dos vereadores e 20 projetos enviados pelo Executivo. Esses números refletem o empenho da Casa em atender às demandas da comunidade.

A valorização dos servidores também teve prioridade. A gestão garantiu o pagamento em dia dos salários, antecipou a primeira parcela do 13º salário, concedeu reajustes salariais e no auxílio-alimentação, revisou adicionais de insalubridade e retomou promoções por escolaridade e progressões funcionais, sempre considerando o diálogo e os direitos dos trabalhadores.

Outra inovação importante foi a implantação do processo legislativo eletrônico, que tornou os trâmites internos mais ágeis, transparentes e sustentáveis. Capacitados, os servidores implantaram a digitalização de todo o procedimento, aumentando a eficiência e reduzindo custos operacionais.

A Câmara também se aproximou mais da sociedade, participando de eventos públicos, realizando sessões especiais de homenagem a diferentes segmentos – como mulheres, profissionais da advocacia e pessoas com autismo – além de receber visitas de estudantes e promover um café da manhã com a imprensa local, reforçando o compromisso com a transparência e o diálogo institucional.

Na área técnica, a Procuradoria atuou ativamente, analisando 177 processos, emitindo 77 pareceres e finalizando 21 processos administrativos, sempre com foco na legalidade e na responsabilidade com o dinheiro público.

Para Ivanilson Marinho, os primeiros 100 dias mostram um caminho de avanço na modernização, responsabilidade e compromisso com os cidadãos. “Nosso objetivo é um mandato sério, eficiente, transparente e dedicado ao povo de Gurupi. O que já realizamos é apenas o começo. Ainda temos muito a conquistar”, afirmou.

A gestão demonstra que é possível fazer mais com menos, colocando o cidadão sempre em primeiro lugar.