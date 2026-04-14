Gutierres Torquato amplia base em Gurupi com adesão de seis vereadores

O deputado estadual Gutierres Torquato oficializou o apoio de seis vereadores de Gurupi à sua estrutura política. O grupo é composto pelos parlamentares Marílis, Romildo Santos, André Caixeta, Pedro Moraes, Mário César e Rodrigo Maciel.

por Redação

A adesão desses nomes é estratégica para a consolidação da candidatura de Torquato na região sul do estado. No cenário eleitoral, a figura do vereador é o elo direto com o eleitorado local; é o parlamentar municipal quem detém a capilaridadenecessária para transitar em redutos e residências onde o candidato majoritário, devido à extensão da agenda estadual, dificilmente chegaria sozinho.

Esse trabalho de “corpo a corpo” e a militância ativa dos vereadores permitem a transferência de credibilidade e capital político. Ao avalizar o nome do deputado, o vereador utiliza sua influência direta na comunidade para converter a confiança do eleitor local em votos para a esfera estadual.

Para o vereador Romildo Santos, a decisão baseia-se na continuidade das ações que o deputado tem viabilizado para o município. O movimento reforça o peso de Gurupi na articulação política da Assembleia Legislativa, utilizando a base municipal para sustentar a representatividade regional de Gutierres Torquato em áreas como saúde, infraestrutura e desenvolvimento econômico.