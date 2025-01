Gutierres Torquato inicia 2025 participando da posse de Prefeitos aliados no Tocantins

Por Redação

O deputado estadual Gutierres Torquato (PDT-TO) iniciou o ano de 2025 participando as cerimônias de posse de prefeitos aliados no Tocantins. No dia 1º de janeiro, ele esteve presente nas solenidades de Marianópolis do Tocantins, Santa Rita do Tocantins e Dueré, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento regional.

Em Marianópolis do Tocantins, Saulo Barbosa (PDT) assumiu a prefeitura.  Em Santa Rita do Tocantins, o novo prefeito é Luciano Costa (PDT). Já em Dueré, Dida Moreira (PDT) tomou posse após conquistar 73,24% dos votos no primeiro turno.

Durante as cerimônias, Gutierres Torquato destacou a importância da parceria entre o legislativo estadual e as administrações municipais para promover políticas públicas eficazes e atender às demandas da população. “Estamos iniciando um novo ciclo de trabalho conjunto, focado no progresso de nossas cidades e na melhoria da qualidade de vida dos tocantinenses”, afirmou o deputado.

A participação de Gutierres Torquato nas solenidades reforça seu compromisso com o fortalecimento das gestões municipais e o desenvolvimento do Tocantins.