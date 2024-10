Horário eleitoral gratuito retorna à TV e rádio em Palmas para o 2º turno das Eleições Municipais

Propagandas dos candidatos serão exibidas em blocos e inserções a partir desta sexta-feira, 11, com o tempo igualmente dividido entre as coligações concorrentes

Por Redação

O horário eleitoral gratuito e as inserções de propaganda durante a programação de emissoras de rádio e TV voltam a ser exibidos nesta sexta-feira, 11, em Palmas, onde ocorrerá o 2º turno das Eleições Municipais. A reunião para definir a ordem de exibição das campanhas foi realizada nesta quinta-feira, 10, no cartório da 29ª Zona Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO).

Segundo turno em Palmas

Os candidatos à prefeitura de Palmas, Janad Valcari (PL) e Eduardo Siqueira Campos (Podemos), foram os mais bem votados no domingo, 6, e disputarão o segundo turno das Eleições 2024, marcado para 27 de outubro.

Assim como no 1º turno, as campanhas ocuparão 20 minutos em rede por dia, divididos em dois blocos de 10 minutos, de segunda a sábado, além de 25 minutos em inserções de até 1 minuto, que também poderão ser veiculadas aos domingos. A diferença é que, no 2º turno, esse tempo é dividido igualmente entre as duas coligações que ainda estão na disputa.