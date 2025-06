 Ivanilson faz críticas ao deputado Alexandre Guimarães: “Chega aqui na eleição, derrama dinheiro no povo e esquece de destinar recursos para a prefeita Josi”, disse na Sessão na Câmara de Gurupi em homenagem à senadora Dorinha

Na noite desta quinta-feira (04), a Câmara Municipal de Gurupi realizou uma sessão solene para homenagear a senadora Professora Dorinha (União Brasil), pelos recursos que vem destinando ao município. Durante o evento, uma fala do presidente da Casa, vereador Ivanilson Marinho (MDB), chamou atenção ao fazer duras críticas ao deputado federal Alexandre Guimarães (MDB).

Por Redação

Ivanilson destacou o trabalho da senadora Dorinha, enfatizando sua parceria com Gurupi e as importantes emendas destinadas às áreas de saúde, educação e infraestrutura. No entanto, a atenção se voltou para o parlamentar Alexandre Guimarães, ao qual o vereador dirigiu, de forma velada, palavras contundentes.

“Ninguém sabe de onde veio. Até pouco tempo morava em outro estado. Aí chega na eleição, derrama dinheiro no povo e ainda quer eleger o irmão — sendo que nunca ajudou Gurupi na gestão da prefeita Josi”, disse Ivanilson, questionando o histórico do deputado com a cidade.

A sessão contou com a presença de vereadores, prefeitos de várias cidades estaduais, como Wagner Rodrigues de Araguaína, Ronivon Maciel de Porto Nacional, além de representantes de outros municípios, secretários, autoridades locais, lideranças comunitárias e representantes da sociedade, incluindo o secretário da Região Metropolitana, Diogo Borges, que representou o prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos, além de prefeitos de outras cidades tocantinenses.