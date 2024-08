Jader Mariano lança candidatura a prefeito de Pedro Afonso pelo PDT

da redação

A convenção da coligação “Pedro Afonso sorrindo”, que homologou as candidaturas de Jader Mariano (PDT) a prefeito e de Sipriano Soares a vice-prefeito, aconteceu na noite desta segunda-feira (5).

O evento foi no auditório da Escola de Tempo Integral Professor Antônio Belarmino Filho e, segundo os organizadores, contou com a presença de mais de 1.600 pessoas, entre lideranças políticas, filiados, candidatos a vereadores e comunidade.

A noite também contou com a presença de líderes políticos como o ex-prefeito Jairo Mariano e o deputado estadual Leo Barbosa (Republicanos).

“Eu nunca abandonei Pedro Afonso, retirei a minha candidatura para cuidar da minha família e hoje estou aqui por nossa cidade e juntos faremos novamente Pedro Afonso sorrir”, falou emocionado o ex-prefeito Jairo Mariano.

“Pedro Afonso já foi exemplo de gestão e desenvolvimento e estou hoje aqui me comprometendo mais uma vez com vocês, que estarei a disposição do Jader Mariano para alavancarmos novamente esta cidade”, afirmou o deputado Leo Barbosa.

Jader Mariano agradeceu a presença de todos, falou sobre a história política de sua família, relembrando momentos de sua vida em que recebeu ensinamentos do seu avô, José Mariano, seu pai, Jalles Mariano, destacando as gestões do seu tio Jairo Mariano.

“Quero continuar trabalhando com humildade por Pedro Afonso, recebendo e conversando com a nossa comunidade, além de promover novamente Pedro Afonso como referência de desenvolvimento a nível nacional”, explicou Jader.