Jantar sela velhas amizades e fortalece caminho de Amélio Cayres rumo a 2026

Por Redação

No último sábado, 29 de março, o deputado estadual Vilmar de Oliveira abriu as portas de sua casa para mais um jantar, onde o prato principal servido foi articulações para sucessão estadual do próximo ano.

Vilmar reuniu dois grandes amigos de longa data: o senador e presidente interino do Senado, Eduardo Gomes, e o presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins, Amélio Cayres. O clima era de descontração e celebração, com conversas animadas e muitas lembranças compartilhadas.

A reafirmação da amizade que une os três políticos há mais de três décadas foi um dos temas da noite.

Em meio a risadas e histórias do passado, eles enfatizaram a importância de cultivar laços verdadeiros no meio político. “As amizades que construímos ao longo da vida são o nosso maior tesouro”, comentou Amélio.

Em um ambiente leve e descontraído, os três amigos puderam reviver o passado, fortalecer os laços e renovar o compromisso de seguir trabalhando juntos pelo bem do Tocantins. Afinal, como disse Eduardo Gomes, “a política é feita de pessoas, e as amizades verdadeiras são a base de tudo”.

Amélio relembrou os tempos em que Vilmar era apenas gerente de banco e Eduardo, um jovem assessor do deputado Everaldo Barros. Lembranças compartilhadas e que mostram a solidez da amizade que os une.

Vilmar se disse honrado em ter o senador em sua residência ao lado do presidente da Assembleia. “Isso nos alegra muito em saber que temos amigos que tem feito muito pelo nosso Estado para um simples jantar na nossa humilde residência, só alegria”, reforçou.

Grata surpresa

Amélio, que até pouco tempo era conhecido principalmente em sua região, tem surpreendido a todos com sua atuação como presidente da Assembleia Legislativa. Sua habilidade em conciliar diferentes interesses e sua postura colaborativa o transformaram em um líder respeitado e admirado. “O Amélio é um cara que sabe ouvir e construir pontes”, elogiou Vilmar.

A liderança de Amélio tem chamado a atenção até mesmo do governador Wanderlei Barbosa, que o vê como um parceiro confiável e um possível sucessor. “O Amélio é um líder que não toma decisões sozinho, ele sempre consulta seus aliados”, destacou um dos presentes.

O jantar de sábado foi, acima de tudo, uma celebração da amizade e das parcerias construídas ao longo dos anos.