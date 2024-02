Jaú do Tocantins: Deputado Gutierres e governador Wanderlei hipotecam apoio à pré-candidata Maria Mendes

Por Wesley Silas

Faltando menos de um mês para a abertura da janela partidária, que acontece entre 7 de março e 5 de abril, os bastidores da política aquece e, neste meio, o deputado estadual Gutierres Torquato (PDT) tem se destacado na busca do fortalecimento das suas bases ao anunciar apoio a vários pré-candidatos a prefeitos, muitos deles com reais chances de eleição como Guilherme Gama (PDT) em Formoso do Araguaia e em Jaú do Tocantins, em que ele aposta na força da líder feminina, Maria Mendes apoiada também pelo governador Wanderlei Barbosa (Republicanos), considerado o governador mais bem avaliado no Brasil, com 87% de aprovação. A pesquisa foi realiza pelo instituto Veritá, que avaliou os governadores dos 26 estados e do Distrito Federal.

Em um vídeo gravado recentemente na final da Copa do Craque, o deputado gravou um vídeo ao lado de Maria Mendes e do governador Wanderlei Barbosa.