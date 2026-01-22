João Victor é o primeiro prefeito a manifestar apoio a pré-candidatura de Vicentinho Júnior ao governo do Tocantins

Da redação

A caminhada do deputado federal Vicentinho Júnior rumo ao Palácio Araguaia ganha mais um importante apoio. O prefeito de Muricilândia, João Victor Borges Ferreira, em vídeo, destacou os serviços prestados pelo parlamentar ao município e afirmou, com ênfase: “Vicentinho é sinônimo de trabalho e compromisso. Muricilândia e o Tocantins precisam de Vicentinho governador”.

A declaração foi feita em meio a uma série de benefícios conquistados pelo deputado Vicentinho Júnior para o município. O prefeito começa o vídeo em uma rua pavimentada, cita que o progresso chegou com R$ 4 milhões investidos em asfalto; R$ 3 milhões para a construção de uma creche de tempo integral que “logo será inaugurada para mais de 300 alunos”; e R$ 4 milhões para pontes, bueiros e recuperação de estradas vicinais.