Jorge Frederico será líder do governo de Vicentinho Júnior na Assembleia Legislativa do Tocantins

da redação

O deputado estadual reeleito Jorge Frederico (PSDB) foi anunciado como líder do futuro governo de Vicentinho Júnior na Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto). A confirmação ocorreu nesta terça-feira (3), durante coletiva de imprensa realizada em Palmas, na qual o governador eleito apresentou os nomes que farão parte da próxima administração estadual, com início previsto para 6 de janeiro de 2027.

Reeleito para o quarto mandato consecutivo, Jorge Frederico terá a responsabilidade de representar o Executivo nas articulações com os deputados estaduais, acompanhar projetos de interesse do governo e fortalecer o diálogo entre os poderes. Durante o anúncio, o parlamentar defendeu a união dos deputados e afirmou que a Assembleia está preparada para colaborar com a nova gestão. “Nós queremos a unificação do Parlamento, a bem do Tocantins”, declarou.