José Salomão confirma renúncia à Prefeitura de Dianópolis para buscar vaga na Câmara Federal

da redação

O prefeito de Dianópolis, José Salomão (PT), confirmou que vai renunciar ao comando do Executivo municipal para disputar uma cadeira de deputado federal nas eleições de 2026. Com a saída estratégica, o gestor planeja intensificar sua agenda regional nos próximos meses, consolidando sua base de apoio antes do prazo legal de desincompatibilização, quando transmitirá o cargo ao seu vice para focar integralmente na campanha nacional.

A tese central do projeto de Salomão baseia-se na necessidade de representatividade direta para a região sudeste no Congresso Nacional. Segundo o prefeito, o “Sudeste do Tocantins” carece de um parlamentar federal que tenha raízes profundas na região e que priorize as demandas locais, como a infraestrutura rodoviária e o fortalecimento do potencial turístico e agrícola das Serras Gerais.