Josi Nunes dá início na campanha em Gurupi com adesivaço

Um adesivaço que mobilizou a população de Gurupi na noite desta sexta-feira, 16, marcou o início oficial da campanha à reeleição da prefeita Josi Nunes (UB), ao lado do candidato a vice-prefeito Adailton Fonseca (PL), pela coligação ‘Gurupi Está em Boas Mãos’. O evento começou com uma reunião no comitê da campanha, onde todos os candidatos a vereador e apoiadores do 44 se reuniram para declarar a abertura oficial.

Josi Nunes e Adailton Fonseca detalharam suas propostas e reafirmaram o compromisso de continuar trabalhando pelo crescimento de Gurupi. A prefeita destacou o carinho e a dedicação com que conduz seu trabalho.: “Nós somos de Gurupi, aqui construímos a nossa história e aqui vamos continuar concretizando nossos sonhos por uma cidade cada vez melhor”, declarou.

Josi Nunes também ressaltou a importância do trabalho já realizado e a vontade de continuar deixando sua marca na história da cidade. “Aqui nós temos trabalho prestado e agora vamos deixar a nossa marca nas páginas da história de Gurupi. Tenho confiança no plano de trabalho, a cada dia aprimorado a partir das necessidades observadas e avanço conquistado”, finalizou.