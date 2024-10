Josi Nunes e a jornalista Maju Cotrim repudiam fake News criada em clonagem do site Gazeta do Cerrado

Por Wesley Silas

Um site foi criado de maneira fraudulenta e utilizando um domínio similar (gazetadocerrado.com) ao do conceituado portal Gazeta do Cerrado (gazetadocerrado.com.br), com o claro objetivo de confundir o eleitor e espalhar mentiras. “Não procede nenhuma informação de suposta polícia federal na residência da prefeita de Gurupi, Josi Nunes. Usaram a logomarca e identidade visual da Gazeta para criar site falso .com inventando uma notícia mentirosa que não procede na madrugada”, informou Maju Cotrim, Editora Chefe Gazeta do Cerrado.

NOTA OFICIAL DO SITE OFICIAL GAZETA DO CERRADO

Na manhã deste domingo, 6, fomos surpreendidos com o uso de nossa identidade visual e da geração de um link fake usando o nome da Gazeta do Cerrado com notícia falsa sobre as eleições em Gurupi contra a candidata Josi Nunes.

O site foi clonado e hospedado na Alemanha. O site verdadeiro, com registro de domínio e marca registrada no INPI é o gazetadocerrado.com.br e o site usou o gazetadocerrado.com sem a autorização da Gazeta do Cerrado.

Não procede nenhuma informação de suposta polícia federal na residência da prefeita de Gurupi, Josi Nunes. Usaram a logomarca e identidade visual da Gazeta para criar site falso .com inventando uma notícia mentirosa que não procede na madrugada.

O jurídico da Gazeta tomou todas as medidas cabíveis para punir os disseminadores da montagem que tem intuito claro de confundir a opinião pública. Imediatamente tratamos também de esclarecer o fato á opinião pública através de nota, uma reportagem e ainda vídeo nas redes sociais.

A Gazeta esclarece que não houve nenhuma ocorrência nem apuração envolvendo a candidata á reeleição, Josi Nunes e lamentamos a tentativa de contaminar o processo eleitoral usando nossa marca.

A Gazeta luta todos os dias contra a desinformação e só publicamos notícias checadas e apuradas. Buscaremos os autores da montagem e vamos pedir a responsabilização judicial.

Maju Cotrim

Editora Chefe Gazeta do Cerrado

NOTA À IMPRENSA DA PREFEITA JOSI NUNES

Em nome da verdade e do respeito ao processo democrático, venho a público repudiar veementemente a divulgação de uma fake news que circulou na manhã deste domingo, poucas horas antes do início do horário de votação alegando que sou alvo de uma operação da Polícia Federal. É MENTIRA.

Essas acusações são completamente infundadas e fazem parte de mais um ataque covarde e criminoso contra a minha candidatura e contra a liberdade de imprensa. Um site foi criado de maneira fraudulenta, utilizando um domínio similar ao do conceituado portal Gazeta do Cerrado, com o claro objetivo de confundir o eleitor e espalhar mentiras.

A equipe do Portal Gazeta do Cerrado já tomou as medidas cabíveis, acionando a polícia para garantir que os responsáveis por essa tentativa desesperada de manipular o eleitorado sejam punidos com o rigor da lei.

Além disso, informo que o jurídico da Coligação Gurupi Está em Boas Mãos também está adotando todas as medidas necessárias para identificar os responsáveis por esse crime eleitoral e garantir que eles respondam perante a justiça.

Este ataque é não só contra mim, mas também contra a imprensa séria e contra a democracia que tanto prezamos. Seguimos firmes, confiantes e com a certeza de que a verdade prevalecerá.

Josi Nunes

Prefeita de Gurupi