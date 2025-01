Josi Nunes e Adailton Fonseca são empossados prefeita e vice-prefeito de Gurupi para a gestão 2025-2028

Por Redação

Na noite desta quarta-feira, 01, a prefeita reeleita de Gurupi, Josi Nunes, e o vice-prefeito Adailton Fonseca tomaram posse para administrar a cidade pelos próximos quatro anos. A solenidade foi realizada no Palaciu’s Real e reuniu autoridades municipais, lideranças políticas, familiares, amigos e centenas de cidadãos que prestigiaram o evento.

Na solenidade, os 17 vereadores eleitos e reeleitos de Gurupi também foram empossados para a nova legislatura.

A prefeita Josi Nunes expressou gratidão pela confiança depositada pela população ao elegê-la para mais um mandato.

“Quero, mais uma vez, agradecer ao povo de Gurupi pela confiança no nosso trabalho. Este é um momento de renovação do compromisso que assumimos com a nossa cidade, e podem ter certeza de que vou continuar firme, lutando pelo desenvolvimento de Gurupi, ampliando as parcerias, buscando recursos e atendendo as demandas da nossa gente”, destacou.

O vice-prefeito Adailton Fonseca também demonstrou emoção e entusiasmo ao assumir o novo desafio.

”É com muita alegria e honra que tomo posse como vice-prefeito de Gurupi. Quero agradecer à população por acreditar em mim e confiar no nosso projeto. Venho do ramo empresarial e trago comigo a determinação de trabalhar incansavelmente, ao lado da prefeita Josi Nunes e da nossa comunidade, pelo crescimento econômico e social da nossa cidade”, afirmou.

Presenças

Marcaram presença a senadora Professora Dorinha, o deputado federal Carlos Gaguim, o deputado estadual Eduardo do Dertins, e a secretária de Estado da Mulher, Berenice Barbosa.