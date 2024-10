Josi Nunes é reeleita em Gurupi com expressiva vantagem: Um triunfo de estratégias e propostas

Por Wesley Silas

Em um desfecho surpreendente e emblemático, a prefeita Josi Nunes (União Brasil) garantiu sua reeleição em Gurupi, ao lado de seu vice, Adailton Fonseca (PL), com uma vitória robusta e convincente. Com uma campanha cuidadosa e criteriosa, Josi reverteu o cenário inicial desfavorável, onde aparecia atrás do adversário Eduardo Fortes (PSD) nas pesquisas preliminares, e conquistou 55,47% dos votos válidos. Seu principal oponente, o deputado Eduardo Fortes, obteve 38,35%, enquanto o empresário Cristiano Pisoni (PSDB) ficou com 6,18%.

O caminho para o triunfo não foi fácil. Josi Nunes enfrentou adversários de peso, como o vice-governador Laurez Moreira (PDT) e o influente empresário Oswaldo Stival. No entanto, a prefeita manteve o foco em propostas concretas e na continuidade dos projetos já iniciados durante sua administração, optando por uma abordagem de campanha pautada por poucos ataques e ênfase em resultados.

Após a contagem final dos votos, Josi Nunes e Adailton Fonseca se reuniram no Comitê de Campanha com apoiadores, vereadores eleitos e suplentes, numa ocasião de celebração e agradecimento.

Felicitando o apoio chave de aliados, a prefeita destacou a colaboração dos senadores Professora Dorinha (UB) e Eduardo Gomes (PL), do deputado Carlos Gaguim (UB), deputados estaduais; além do compromisso do governador Wanderlei Barbosa e de sua irmã, Berenice Barbosa. Em um discurso emocionado, Josi homenageou seus pais, Jacinto e Dolores Nunes (in memoriam), e expressou sua gratidão ao povo de Gurupi e a Deus pela confiança depositada.

Como ficou a Câmara:

A Câmara a partir de 2025. Entre os 14 vereadores que disputaram, 11 conseguiram se reeleger. O PDT, do vice-governador conseguiu eleger três vereadores, o PSD do deputado Eduardo Fortes elegeu dois vereadores e o União Brasil da prefeita Josi Nunes, elegeu dois vereadores o PL do vice, Adailton Fonseca elegeu dois vereadores:



A eleição de Josi Nunes reflete uma estratégia política eficaz e um plano de governo que ressoou bem entre os eleitores, consolidando sua liderança e abrindo caminho para os próximos anos de gestão em Gurupi.