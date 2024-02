Jovem Fernando Mota fortalece sua pré-candidatura a prefeito em Miranorte

da redação

Na movimentada arena política de Miranorte, diversos nomes surgem como pré-candidatos à prefeitura, cada um trazendo sua visão e propostas para o futuro da cidade. Entre esses nomes, destaca-se Fernando Mota, representando a juventude e os desportistas locais. Graduado em Serviço Social pela UFT e atualmente gerente de juventude do Estado do Tocantins, Mota é uma figura conhecida e atuante na comunidade há mais de uma década.

Fernando Mota não é apenas um servidor público, mas também um líder em ações sociais e esportivas no município. Sua trajetória inclui a presidência do Conselho Comunitário de Segurança Pública e Defesa Social de Miranorte, onde demonstrou comprometimento e capacidade de articulação. Recentemente, em uma reunião com o Deputado Estadual Ivory de Lira e outros representantes políticos, Mota colocou seu nome à disposição da comunidade, visando contribuir ainda mais para o desenvolvimento e bem-estar dos cidadãos miranortenses. Inclusive o pré-candidato é líder do Deputado Estadual Ivory de Lira que nas eleições de 2022 foi majoritário no município, tendo ainda acesso a vários parlamentares na bancada federal e acesso ao governador Wanderlei Barbosa.

A pré-candidatura de Fernando Mota surge como uma opção natural, respaldada por sua experiência e liderança nas áreas sociais e esportivas. Sua proximidade com a juventude e o reconhecimento como defensor dos interesses da comunidade o tornam uma figura promissora na corrida eleitoral de Miranorte. Nos próximos meses, Mota continuará dialogando e articulando sua pré-candidatura, buscando consolidar seu projeto de representação e transformação para a cidade.