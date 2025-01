Júnior Trindade é eleito presidente da Câmara de Dianópolis

Por Redação

Eleito para o seu quarto mandato como prefeito de Dianópolis no Sudeste do Tocantins, o prefeito José Salomão (PT), fez também nesta quarta-feira, 1 de janeiro, a presidência da Câmara Municipal, conseguindo eleger como presidente da Casa de Leis, o vereador da sua base, Júnior Trindade (PDT).

Júnior Trindade, eleito para o seu terceiro mandato de vereador, concorreu com o também vereador reeleito Julian Oliveira a presidência da Câmara e venceu com 6 votos, contando inclusive com votos de vereadores de oposição.

Aliado do prefeito José Salomão, Júnior Trindade, compõe o grupo do petista desde 2008, sendo sempre da base de sustenção do gestor na Terra das Dianas.

Em seu discurso após eleito presidente, Júnior agradeceu os votos e a confiança dos vereadores Capitao Ailton, Edna Vieira, Leandro Guedes, Ailton da Vitoria e do Vereador Genivaldo (Gena) e convidou todos os vereadores para que sejam presidentes junto com ele, fazendo ênfase na necessidade de união do legislativo com o executivo com independência e respeito.

Na base de Salomão, Júnior Trindade foi o vereador mais votado nas eleições municipais de 2024 com 484 votos.

Pela primeira vez, José Salomão terá um aliado na presidência da Câmara e ainda a maioria dos vereadores em sua base.

Homem de fé, Júnior Trindade finalizou seu discurso agradecendo a Deus, sua família amigos e principalmente aos eleitores que o reconduziram ao cargo na Câmara de Dianópolis. “Um dia de felicidade e muita gratidão. Louvo a Deus por esse momento que marca a minha trajetória política e principalmente o meu compromisso com Dianópolis. Reafirmo meu compromisso de continuar sendo um fiscal da nossa comunidade, fazendo uma gestão participativa, envolvendo todos os vereadores, buscando sempre harmonia e transparência junto com ao executivo municipal. Agradeço ao prefeito José Salomão pela confiança e principalmente pela parceria nestes quase 20 anos de trabalho pela nossa querida Dianópolis”, afirmou Trindade.

Além de vereador, Júnior é advogado e foi secretário de cultura, administração e meio ambiente nas gestões anteriores do prefeito José Salomão.