Junto com Wanderlei, deputado Fortes acompanha agenda no Bico do Papagaio e prestigia jogo do Tocantinópolis

Entusiasta do esporte e defensor de projetos de incentivo à prática esportiva, Fortes prestigiou o jogo entre o Tocantinópolis e o Atlético Mineiro, na 1ª fase da Copa do Brasil.

Por Redação

O deputado estadual Eduardo Fortes (PSD) acompanhou o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) em uma agenda institucional na região do Bico do Papagaio nesta terça-feira, 18. Durante a visita, o parlamentar também verificou de perto a situação das estradas da região e reforçou seu compromisso com a infraestrutura viária do estado.

Entusiasta do esporte e defensor de projetos de incentivo à prática esportiva, Eduardo Fortes também prestigiou no fim da tarde, a partida entre Tocantinópolis e Atlético Mineiro, no Estádio Ribeirão, em Tocantinópolis. O jogo, válido pela primeira fase da Copa do Brasil, terminou com a derrota do time tocantinense por 2 a 0, resultando na eliminação da equipe do torneio.

Além de destacar a importância do esporte para a juventude, Fortes reafirmou seu compromisso com iniciativas como o projeto “Atletas do Amanhã”, que busca incentivar jovens a ingressarem no esporte.

“O Tocantinópolis é um orgulho para o nosso estado e, mesmo com a desclassificação, mostrou a força do futebol tocantinense. Precisamos seguir investindo no esporte como ferramenta de transformação social”, afirmou Fortes.

O Tocantinópolis, que participou pela sexta vez da Copa do Brasil, teve sua melhor campanha em 2022, quando avançou até a terceira fase, sendo eliminado pelo Atlético-PR. Nos últimos dois anos, no entanto, a equipe não conseguiu passar da primeira fase.