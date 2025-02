Justiça condena vereador de Miracema por xingar colega em sessão e terá que prestar serviços comunitários

da redação

A Justiça condenou o vereador reeleito de Miracema, Núbio Gomes de Oliveira (MDB), de 41 anos, por ofensas contra a ex-vereadora Tânia Jesus Silva durante uma sessão da Câmara Municipal da cidade, em junho de 2023.

A sentença foi proferida pelo juiz Marco Antonio da Silva Castro, do Juizado Especial Criminal de Miracema do Tocantins.

Segundo o processo, durante uma sessão tumultuada na Câmara Municipal, o vereador xingou a vereadora, à época 1ª secretária do Legislativo. O caso gerou grande repercussão no Estado e levou a ex-parlamentar, atualmente suplente de vereadora, a registrar o boletim de ocorrência que embasa a queixa-crime contra o colega julgada pelo Judiciário.

Ao decidir o caso, o juiz Marco Antonio da Silva Castro afirma ter considerado suficientes as provas do processo para confirmar a autoria e a materialidade do crime de injúria.

Na sentença, publicada nesta quinta-feira (27/2), o juiz condena o vereador a 1 mês e 10 dias de detenção, em regime aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por prestação de serviços comunitários pelo mesmo período.

A sentença também determina que o vereador pague uma indenização de R$ 15 mil à vítima, por danos morais. Ele também deve arcar com as custas do processo e a taxa judiciária.

O vereador pode recorrer contra a decisão.