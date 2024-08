Justiça Eleitoral confirma pesquisa eleitoral realizada pelo IPEX que apontava Eduardo Fortes liderando em Gurupi

A Justiça Eleitoral de Gurupi decidiu que o partido União Brasil da atual prefeita e candidata à reeleição, Josi Nunes, quando entrou com a representação para retirada da pesquisa, não poderia atuar no processo eleitoral de forma isolada, e, revisou os autos, negando o impedimento da divulgação da pesquisa eleitoral realizada pelo Instituto de Pesquisa Executiva (IPEX). A pesquisa registrada no dia 12 de agosto de 2024, revelou que o candidato Eduardo Fortes estava à frente nas intenções de voto entre os eleitores de Gurupi.

Por Wesley Silas

Naquela ocasião, o partido União Brasil, integrante da coligação “Gurupi Está em Boas Mãos”, havia questionado a regularidade da pesquisa, mas o Juiz Eleitoral Adriano Murelli decidiu que o partido não tinha legitimidade para impugnar o levantamento. Como resultado, todas as tentativas de barrar a divulgação foram rejeitadas, anulando quaisquer decisões anteriores.

Ao rever os autos, o magistrado verificou que a Convenção Partidária do União Brasil, juntamente com os demais partidos que compõem a Coligação “GURUPI ESTÁ EM BOAS MÃOS” (UNIÃO BRASIL, PARTIDO LIBERAL, PODEMOS, PARTIDO DA RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA e AGIR) se deu em 05/08/2024, ao passo que a representação fora ajuizada em 16/08/2024.

“Evidente, portanto, a ilegitimidade do UNIÃO BRASIL de Gurupi/TO, desde 05/08/2024, para atuar de forma isolada no processo. Ante o exposto, uma vez tratar-se de vício insanável, chamo o feito à ordem, JULGO extinto o feito sem resolução do mérito, com fulcro no inciso VI do art. 485 do CPC, uma vez constatada a ilegitimidade ativa do Representante e, via de consequência, DECLARO nulos os atos decisórios proferidos”, decidiu o magistrado.

Confira aqui (neste link) a íntegra da sentença

Sobre a Pesquisa

O levantamento, que contou com a participação de 1.500 entrevistados, foi realizado entre os dias 11 e 13 de agosto de 2024 e divulgado no dia 18.08.2024, mostrou Eduardo Fortes com 46% das intenções de voto na pergunta estimulada, enquanto Josi Nunes aparece com 33,3%, seguida por Cristiano Pisoni com 5,3%. Brancos e nulos somam 3,4%, 2,2% dos entrevistados não responderam, e 9,8% estão indecisos. A pesquisa foi registrada sob o número TO-03839/2024 e possui um nível de confiança de 95%, com uma margem de erro de 2,5 pontos percentuais.

Após o anúncio da decisão, a coligação de Eduardo Fortes expressou satisfação, enfatizando “a importância da liberdade de informação e da transparência no processo eleitoral. Eduardo Fortes comentou que a decisão ressalta o compromisso da Justiça Eleitoral em assegurar um pleito justo e democrático”.

Com informações da Ascom do candidato Eduardo Fortes