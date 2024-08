Justiça Eleitoral confirma pesquisas Stylo e Gauss que apontam Josi Nunes liderando em Gurupi

Por Redação

A Justiça Eleitoral confirmou duas pesquisas que apontam a prefeita de Gurupi e candidata à reeleição, Josi Nunes (UB), na frente. Dessa forma, negou os pedidos feitos pela Coligação ‘A Força Que Vem do Povo’, do candidato Eduardo Fortes. As decisões são do juiz da 2ª Zona Eleitoral de Gurupi, Adriano Morelli.

Na pesquisa do Instituto Promotion/Stylo, registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com número TO-08559/2024, Josi Nunes lidera com 47% das intenções de voto na pesquisa direcionada e 46% da preferência na pesquisa espontânea.

Já na pesquisa realizada pela Qualiquanti/Gauss, registrada no TSE sob número TO-07072/2024, Josi desponta com 44,80% das intenções de voto na direcionada e 39,80% na espontânea. A aprovação do eleitorado à administração da prefeita de Gurupi é de 59,40% dos entrevistados.

Nas decisões, o juiz considera que as pesquisas atenderam ao exigido pela Lei nº 9.504/97, especialmente no art. 33, bem como ao art. 2º da Resolução TSE nº 23.600/2019. “E determino o regular processamento do feito”, avaliou o juiz na decisão.