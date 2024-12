Justiça Eleitoral diploma seis indígenas eleitos vereadores e suplentes em Tocantínia

da redação

Candidatos eleitos em Tocantínia, na região central do Estado, receberam seus diplomas na tarde desta segunda-feira, 16, em cerimônia realizada na Câmara Municipal. Ao todo, foram diplomadas 15 pessoas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO), incluindo vereadoras, vereadores, 1º suplentes, prefeito e vice-prefeita eleitos. O município pertence à 5ª Zona Eleitoral de Miracema. Na ocasião, seis indígenas da etnia Xerente foram diplomados.

Durante a cerimônia, o juiz eleitoral da 5ª ZE, Marcello Rodrigues de Ataídes, acompanhado do chefe de cartório, André Kim, conduziu os trabalhos e realizou a entrega dos diplomas, sendo nove vereadores eleitos, quatro suplentes, o prefeito e a vice-prefeita.

Os indígenas eleitos em Tocantínia ao cargo de vereador foram: Elso Krensu Xerente (PDT), com 225 votos; Leomar Wainne Xerente (PDT), com 219 votos; e Edimar Srênõkrã Calixto Xerente (PSB), com 165 votos. Como suplentes, a vaga na Câmara Municipal, Davi Kucanomirê Xerente (PSB), com 128 votos; Isaías Sizapi Xerente (PSDB), com 118 votos; e Jacira Sekwahidi de Brito Xerente (PDT), com 176 votos.