Justiça Eleitoral do Tocantins conclui em 45 minutos totalização de votos de histórico 2º turno em Palmas

Graças ao trabalho de magistrados, servidores, colaboradores e voluntários da Justiça Eleitoral do Tocantins, foi encerrado no início da noite deste domingo, dia 27, o inédito 2º turno das Eleições Municipais de 2024 em Palmas (TO). Maior colégio eleitoral do estado, 155.605 palmenses foram às urnas nesta data. A totalização dos votos foi finalizada às 17h45, garantindo a agilidade, eficácia, eficiência e segurança do processo eleitoral.

”As eleições transcorreram com a normalidade esperada, sem intercorrências graves, o que é mais importante. Os cidadãos foram às urnas com tranquilidade e segurança para exercer o seu dever e contribuir com o fortalecimento da democracia e cidadania no Estado”, disse o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO), desembargador João Rigo Guimarães.

O magistrado fez questão de ressaltar o trabalho da Justiça Eleitoral no Estado. “O TRE-TO mais uma vez provou que executa eleições com qualidade e excelência. Com a execução de um planejamento detalhado e rigoroso, os magistrados, servidores, colaboradores e todos os voluntários que atuaram cumpriram o seu papel para uma eleição que primou pela segurança, agilidade e credibilidade de todo o processo”, complementou.

Nas urnas

No Tocantins, Palmas foi a única cidade que realizou a segunda etapa do pleito e a votação ocorreu das 8h às 17h. Assim que os portões fecharam e os trabalhos se encerraram nas seções eleitorais, os primeiros resultados começaram a ser divulgados, em tempo real, pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por meio do site e aplicativo “Resultados”.

Eduardo Siqueira Campos, do Podemos, venceu a disputa com 53,03% dos votos (78.673 votos), contra Janad Valcari, do PL, com 46,97% (69.684 votos).

Segundo os dados da apuração divulgados pelo TSE, o município contabilizou 148.357 (95,34%) votos válidos, 2.746 (1,76%) brancos, 4.502 (2,89%) nulos e 53.919 (25,73%) abstenções.

1º turno

No 1º turno, a candidata Janad Valcari (PL) recebeu 62.126 votos, o equivalente a 39,22%; já o candidato Eduardo Siqueira Campos (Podemos), recebeu 51.344, ou seja, 32,42% dos votos palmenses. O terceiro colocado foi o candidato Professor Júnior Geo (PSDB), que obteve 44.326 (27,99%), e em quarto lugar a candidata Lúcia Viana (Psol), registrou 591 (0,37%) dos votos da capital.

No total, foram contabilizados 158.387 (75.59%) votos válidos, 3.484 (2,08%) brancos, 5.425 (2.59%) nulos e 42.228 (20.15%) abstenções.

Eleições em números

Ao todo, foram 629 seções eleitorais em 82 locais de votação, além da disponibilização de 50 urnas para contingência, assegurando que cada voto fosse registrado com segurança. Para viabilizar essa operação, 2.516 mesários foram convocados e contaram com o apoio de 1.500 auxiliares, todos comprometidos com o bom andamento do processo eleitoral.

Também na capital, a ação conjunta das forças de Segurança Pública do Tocantins durante o 2º turno das eleições foi monitorada em tempo real, a partir do Gabinete de Gestão Integrada instalado no Centro Integrado de Comando e Controle do Estado (Cicce). Ao todo foram 469 agentes da segurança pública envolvidos e 136 viaturas mobilizadas para garantir a segurança dos eleitores palmenses.