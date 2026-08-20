Justiça Eleitoral do Tocantins define emissoras geradoras e distribui horário eleitoral gratuito das Eleições 2026

A Justiça Eleitoral do Tocantins elaborou o Plano de Mídia com escolha das emissoras “cabeças de rede” e a distribuição dos horários da propaganda eleitoral gratuita referente às Eleições Gerais de 2026. Realizada presencialmente na tarde desta quarta-feira, 19, na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO), e transmitida pelo YouTube, a reunião foi conduzida pela juíza auxiliar da propaganda, desembargadora Silvana Maria Parfieniuk, contando com a presença da imprensa e representantes de partidos, coligações, federações e emissoras de TV e Rádio. Os relatórios detalhados com a ata e tabelas de horários já estão disponíveis no site do TRE-TO, na aba Eleições 2026.

Por Redação

Durante os trabalhos, a desembargadora Silvana Maria Parfieniuk destacou o compromisso do Tribunal e dos participantes com o processo democrático de forma transparente e acessível. “Todos temos o compromisso de fazer uma campanha lícita, uma campanha que respeite os concorrentes. Para que a nossa eleição seja ainda mais organizada e respeitosa, é importante que cada um cumpra a sua parte”, disse a magistrada.

Definição das emissoras cabeças de rede

Por consenso entre os representados, a TV Anhanguera (afiliada da Rede Globo) foi definida como a emissora geradora do sinal de televisão. Por meio de sorteio, a TV Norte (afiliada do SBT) foi escolhida como suplente.

Para o rádio, após sorteio entre as empresas habilitadas, a Hits FM assumirá a geração principal, com a Rádio Jovem Palmas na suplência.

Prazos, acessibilidade e envio de mídia

A transmissão no rádio e na TV ocorrerá de 28 de agosto a 1º de outubro para o 1º turno, e de 9 a 23 de outubro em caso de 2º turno. Durante a reunião, a Justiça Eleitoral do Tocantins reforçou diretrizes cruciais para a veiculação:

Recursos de acessibilidade: obrigatoriedade de legenda oculta, audiodescrição e janela de Libras com dimensão mínima (metade da altura e um quarto da largura da tela).

Cotas de representatividade: cumprimento rigoroso da reserva de tempo para candidaturas de mulheres, pessoas negras e indígenas.

Formato e prazos de entrega: O envio de material será feito exclusivamente por meio digital (nuvem). Para os programas de TV em rede, a entrega das mídias deve ocorrer até quatro horas antes da transmissão (até 9h para o bloco das 13h e até 16h30 para o bloco das 20h30). Já o envio de inserções (“pílulas”) e mapas no rádio deve ser feito preferencialmente entre 8h e 14h do dia anterior.

Distribuição do tempo e sorteio

A divisão do tempo de grade e a alocação das sobras de inserções foram processadas via sistema oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), considerando apenas legendas que atingiram a cláusula de barreira. O sorteio da ordem de veiculação para o primeiro dia de exibição abrangeu os cargos de governador, senador, deputado federal e deputado estadual, prevendo o rodízio diário sequencial.

Os relatórios detalhados com a ata e tabelas de horários já estão disponíveis no site do TRE-TO, na aba Eleições 2026.

Presenças

Compuseram também a mesa, durante os trabalhos, o procurador regional eleitoral, Álvaro Manzano, o juiz auxiliar da propaganda e juiz substituto do TRE-TO, Roniclay Alves de Morais, o diretor-geral do TRE-TO, José Machado dos Santos, o secretário Judiciário e Gestão da Informação (SJI), Vick Mature Aglantzakis, o coordenador de Processamento (CPRO), Carlos Ancelmo Gomes e Lima; e a assistente da Seção de Acórdãos, Resoluções e Apoio ao Pleno (Seara), Fabiana Aguiar Elia.

Responsável por operar o sorteio, esteve presente também a chefe da Seara, Paula Nayanne Bezerra Barbosa dos Santos.

Texto: Lanne Hadassa (Ascom/TRE-TO)