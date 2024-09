Justiça Eleitoral indefere candidaturas de vereadores apoiadores de Valdônio Rodrigues em Cariri

Por Redação

A campanha de Valdônio Rodrigues (PDT) para prefeito de Cariri sofreu um novo revés nesta semana. A Justiça Eleitoral indeferiu as candidaturas de quatro vereadores que apoiam o candidato: Lulinha (PP), Professor Janir (PP), Vanair Almeida (PP) e George Falcão (MDB).

Os motivos para a decisão variam, desde o indeferimento do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) do partido político até a ausência de quitação eleitoral.

A decisão judicial coloca mais um obstáculo na campanha de Valdônio, que já enfrenta dificuldades para superar a popularidade dos candidatos Tetin (União Brasil) e Ivonete Pereira (Republicanos). Pesquisa divulgada nesta terça-feira, 17, pelo AR7 Pesquisas em parceria com a EMAPE Brasil Consultorias e Pesquisas apontou que a dupla lidera a corrida eleitoral com 70% das intenções de voto, enquanto Valdônio aparece com apenas 22,7%.