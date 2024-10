Justiça Eleitoral informa que horário unificado de votação também vale para o 2º turno

Nos municípios com fuso horário diferente, também será adotado o horário de Brasília, das 8h às 17h. Apuração dos votos começa em seguida. No Tocantins, a única cidade que terá segundo turno será Palmas numa eleição em que a deputada Janad Valcare disputa o Paço Municipal com o ex-deputado e ex-prefeito, Eduardo Siqueira Campos.



O horário unificado de votação também será utilizado no 2º turno das Eleições Municipais de 2024, que ocorrerá no dia 27 de outubro, em 51 cidades. Assim como no 1º turno, realizado em 6 de outubro, o horário adotado será o de Brasília, das 8h às 17h. Dessa forma, as eleitoras e os eleitores de Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Manaus (AM) e Porto Velho (RO), que têm fusos diferentes do da capital federal, devem ficar atentos ao relógio no dia da votação.

Palmas (TO) terá um 2º turno municipal inédito. A segunda etapa do pleito acontece pois a capital tocantinense já soma mais de 200 mil eleitores e na primeira fase nenhum dos candidatos ao cargo de prefeito alcançou mais da metade dos votos válidos. Esta também é a primeira vez que uma eleição municipal é realizada com horário unificado em todo o Brasil. A medida já havia sido aplicada nas Eleições Gerais de 2022 e foi mantida para o pleito deste ano. A apuração dos votos terá início às 17h do horário de Brasília, logo após o encerramento da votação. No entanto, eleitores que ainda estiverem na fila nesse momento terão o direito de votar.

O 2º turno para o cargo de prefeito acontecerá em 15 capitais e em outros 36 municípios, abrangendo 33.996.477 eleitores aptos a votar.

O horário de votação em Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Manaus (AM) e Porto Velho (RO) será das 7h às 16h, uma hora antes do horário de Brasília.

RL/LC, DB