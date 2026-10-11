Juventude de Dianópolis coordena caminhada em apoio a Lula e em defesa de direitos

Mobilização acontece neste domingo, 11 de outubro, às 16h30, com saída do Posto Maracanã e proposta de unir diferentes posições políticas contra o bolsonarismo

Por Redação

A juventude de Dianópolis coordena, neste domingo, 11 de outubro, uma caminhada em apoio a Lula, com a defesa de direitos e a cobrança por melhorias como pautas centrais. A mobilização está marcada para as 16h30, com saída do Posto Maracanã, e convida a população a participar.

Com o lema “Direita e esquerda unidas contra o bolsonarismo”, o convite apresenta uma proposta de união entre pessoas de diferentes posições políticas. A mensagem da mobilização defende que mudar deve significar avançar, melhorar a vida da população e preservar os direitos já conquistados.

À frente da iniciativa, a juventude dianopolina propõe uma caminhada que associe apoio político à liberdade de cobrar resultados. Saúde, educação, trabalho, ampliação de oportunidades e qualidade de vida estão entre as prioridades destacadas no texto de convocação.

“Nossa caminhada não se resume a ser Lula ou Bolsonaro. É sobre não retroceder. É sobre defender nossas conquistas e exigir melhorias na saúde, na educação, no trabalho e na qualidade de vida”, afirma a mensagem divulgada.

A proposta também ressalta a necessidade de transformar direitos garantidos em realidade para todos. Segundo a convocação, caminhar em apoio a Lula significa manter o compromisso com um futuro melhor, preservando a autonomia para exigir avanços.

A participação é aberta à população. O ponto de encontro será o Posto Maracanã, em Dianópolis, de onde a caminhada sairá às 16h30.