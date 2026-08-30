Kátia Abreu reúne artistas em Palmas e destaca investimentos federais na cultura

da redação

Quase 100 artistas, produtores e representantes de diferentes áreas culturais participaram, neste sábado (29), de um encontro em Palmas organizado pela ex-senadora Kátia Abreu, coordenadora da campanha do presidente Lula no Tocantins. O evento reuniu profissionais da música, teatro, dança, audiovisual, artes plásticas e cultura popular para discutir os desafios do setor e os resultados das políticas públicas voltadas à cultura. Durante a reunião, Kátia ressaltou a retomada do Ministério da Cultura e dos programas federais de incentivo após o retorno de Lula ao governo.

Entre os números apresentados estão mais de R$ 97 milhões destinados ao Tocantins por meio das leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo, além de recursos para o audiovisual, formação cultural e iniciativas nos municípios. O estado também conta com investimentos em programas como Territórios da Cultura, Comitês de Cultura e estruturas do Novo PAC, além de 144 Pontos de Cultura e três Pontões certificados. Para Kátia, a participação dos artistas demonstra a diversidade e a força da produção cultural tocantinense, que, segundo ela, também representa geração de trabalho, renda e desenvolvimento.