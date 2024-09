Kawe e Ronison destacam em reunião discurso de estabilidade política em Formoso

Da redação

A Avenida Fernando Henrique Cardoso foi palco de uma verdadeira demonstração de força política nesta quinta-feira, 12, quando o prefeito e candidato à reeleição, Israel Kawe (PSB), e seu vice, Ronison Parente (MDB), lideraram uma reunião. O evento teve como destaque o discurso da dupla sobre a importância da estabilidade política para o desenvolvimento do município.

Kawe, em seu discurso, ressaltou as conquistas da Gestão em seus poucos meses à frente da Prefeitura, enfatizando que correu atrás de resolver gargalos que se arrastavam por anos sem solução. “Assumimos a Prefeitura com a missão de cuidar do povo da cidade e da zona rural. E é isso que estamos fazendo: pavimentação asfáltica, recapeamento, iluminação de LED por toda a cidade, regularização do pagamento dos aposentados, limpeza urbana, manutenção das estradas vicinais. É um trabalho que está sendo aprovado pela população e prova o que a estabilidade traz para Formoso”, afirmou.

Ronison, por sua vez, destacou a união com o prefeito e a busca por uma cidade mais desenvolvida. “Estamos juntos porque compartilhamos a mesma visão para o futuro da nossa Formoso. O Kawe tem vontade de fazer muito pela cidade e eu quero estar ao seu lado para trabalharmos olhando para frente, construindo um lugar onde as pessoas tenham orgulho de viver”, destacou.

A primeira-dama do município, Geane Nunes, também participou do evento e reforçou o compromisso com as políticas sociais, afirmando que vai intensificar as ações já existentes. “Vocês já conhecem o nosso trabalho em prol das pessoas que mais precisam em Formoso. Queremos expandir essas ações em diversas áreas, como na habitação, no fomento à qualificação da mão de obra e também no cuidado com a saúde e educação”, garantiu.