Laurez defende autonomia da Polícia Civil e integração para fortalecer segurança pública

da redação

O fortalecimento da Polícia Civil é uma das principais marcas da política de segurança pública defendida pelo candidato ao Governo do Tocantins, Laurez Moreira (PSD). Entre as propostas apresentadas pelo candidato está a elevação da Polícia Civil à mesma categoria de secretaria independente, semelhante à Polícia Militar, e a ampliação do efetivo de policiais civis em 50%, garantindo mais autonomia administrativa, fortalecimento institucional e melhores condições para ampliar a capacidade investigativa e o combate à criminalidade.

A proposta faz parte de um amplo plano de modernização da segurança pública estadual, construído com foco na integração das forças policiais, valorização dos profissionais, ampliação do efetivo e uso intensivo de tecnologia. O tema ganhou ainda mais relevância com a escolha do coronel da Polícia Militar Silva Neto (PSD), como candidato a vice-governador, mostrando a prioridade que a futura gestão pretende dar à área.

Para Laurez Moreira, fortalecer a Polícia Civil significa dar mais eficiência às investigações, melhorar a capacidade de resposta do Estado, oferecer mais segurança à população e ampliar a capacidade de combate à corrupção. Além da reestruturação institucional, o plano prevê concursos públicos periódicos para recomposição dos quadros, ampliação das unidades especializadas e qualificação permanente dos servidores.

“Segurança pública exige comando, planejamento e valorização de quem está na linha de frente. Vamos fortalecer nossas instituições, investir em inteligência e tecnologia e garantir que o Estado esteja preparado para proteger os tocantinenses”, destacou Laurez Moreira.