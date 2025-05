Laurez Moreira percorre estandes da ExpoGurupi, posa ao lado de Caio Coppolla e fala sobre impacto da feira no desenvolvimento regional

O vice-governador e pré-candidato ao governo, Laurez Moreira, presidente do PDT estadual que se situa na centro-esquerda, encontrou-se com o comentarista político de direita, Caio Coppolla no estande da Cooperfrigu, nesta quarta-feira, 28, segundo dia da 50ª Exposição Agropecuária de Gurupi (ExpoGurupi), considerada uma das maiores e mais tradicionais feiras do agronegócio na região sul do Estado. “É uma satisfação estar aqui, governador (vice-governador)”, disse Copppolla ao elogiar a hospitalidade dos tocantinenses na sua segunda vinda ao Estado.

Por Redação

Durante a visita, Laurez percorreu os estandes, conversou com expositores e visitantes, e destacou a importância do evento para o desenvolvimento regional. “Mais uma vez estou frequentando a nossa Exposição Agropecuária de Gurupi, que é tradição e orgulho da nossa região sul. São cinquenta anos de história e evolução. Sempre fiz questão de estar presente, porque a ExpoGurupi representa a força do agronegócio, do empreendedorismo e da cultura do nosso povo. É um espaço de negócios, inovação, lazer e encontro das famílias tocantinenses”, declarou.

Em um dos momentos da visita, Laurez encontrou-se com o comentarista político Caio Coppolla no estande da Cooperfrigu, ao lado de Oswaldo Stival, presidente do grupo, e do apresentador do programa Carreta pelo Brasil, que está presente na Feira, Cesar Boiadeiro.

“É sempre positivo quando a ExpoGurupi traz nomes de projeção nacional como o Caio Coppolla. Nosso encontro reforça o papel da feira como ponto de convergência entre lideranças, produtores, empresários e formadores de opinião. Essa troca de experiências valoriza o setor produtivo e enriquece o debate sobre os caminhos do nosso país”, afirmou Laurez Moreira.

O comentarista político, Caio Coppolla, falou da sua satisfação em estar novamente no Tocantins. “Muito obrigado, é uma satisfação estar mais uma vez aqui no Tocantins, um estado que se notabiliza aí, não só pela pujança do agronegócio, mas também pela sua hospitalidade ímpar, é uma satisfação estar aqui, governador”.

O vice-governador encontrou diversos amigos durante a visita, dentre eles o servidor público, Danilo Donato, que falou sobre a relevância do evento e da sua alegria em reencontrar Laurez Moreira. “Eu particularmente espero pela ExpoGurupi o ano todo, é um evento importante para nossa região. E é sempre bom encontrar o Laurez por aqui. Ele sempre foi um grande incentivador da ExpoGurupi e, enquanto prefeito por dois mandatos, apoiou firmemente o evento. Sabemos que, como vice-governador, ele tem uma agenda cheia, mas é muito bom vê-lo presente”, afirmou.

Laurez Moreira também estará presente nesta quinta-feira, 29, na abertura oficial da feira. A programação da 50ª ExpoGurupi segue até o dia 1º de junho, no Parque de Exposições Antônio Lisboa da Cruz.