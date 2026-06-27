Laurez Moreira prestigia lançamento da pré-candidatura de Edy César a deputado estadual

Da Redação

O vice-governador do Tocantins e pré-candidato ao Governo do Estado, Laurez Moreira (PSD), participou na noite desta sexta-feira, 26, em Palmas, do lançamento da pré-candidatura de Edy César (PT) a deputado estadual.

Ex-superintendente do Patrimônio da União no Tocantins, Edy César reuniu representantes de partidos, movimentos sociais e lideranças políticas para oficializar sua pré-candidatura. Laurez destacou a importância de fortalecer a representação política na Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins.

“A Assembleia Legislativa tem um papel fundamental no desenvolvimento do Tocantins. É importante que homens e mulheres comprometidos com o nosso Estado coloquem seus nomes à disposição para contribuir com o debate e a construção de soluções para a nossa população”, afirmou.

Após o lançamento da pré-candidatura, Laurez também participou do Arraiá da Capital, em Palmas, onde acompanhou a programação cultural de um dos principais eventos juninos da cidade. “As festas juninas preservam as nossas tradições e ainda geram emprego, renda e oportunidades para centenas de famílias. É uma manifestação cultural que fortalece a economia e merece ser valorizada”, disse.

Porto Nacional

Ainda na manhã desta sexta-feira, Laurez esteve em Porto Nacional para participar da cerimônia oficial de abertura das atividades da Unidade Móvel de Atenção Especializada à Saúde da Mulher (UMAEs).

A iniciativa integra o programa Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde, e amplia o acesso de mulheres a consultas e exames especializados para o diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer do colo do útero.