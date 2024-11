Laurez Moreira promove encontro com os 07 prefeitos eleitos pelo PDT

Por Redação

Evento ocorreu nesta segunda-feira, 11, em Conceição do Tocantins

O presidente do PDT no Tocantins e vice-governador, Laurez Moreira, promoveu na manhã desta segunda-feira, 11, em Conceição do Tocantins, um Encontro com os 07 Prefeitos Eleitos pelo partido. O evento teve como principal objetivo compartilhar boas práticas de gestão e orientar os novos gestores, que iniciarão seus mandatos em 2025, sobre a importância do planejamento estratégico, a implementação de projetos e a busca por resultados concretos em suas administrações.

O presidente do PDT e vice-governador, Laurez Moreira, fez uma avaliação positiva do encontro, destacando sua importância para o fortalecimento da gestão pública no estado. “Foi um evento extremamente produtivo, no qual tivemos a oportunidade de reunir os prefeitos eleitos pelo PDT para compartilhar boas práticas e discutir os modelos de gestão que têm dado certo em diversas cidades. Nosso foco foi orientá-los sobre como construir uma administração eficiente e voltada para o desenvolvimento local. Acredito que o planejamento é fundamental para uma boa gestão, e ele deve começar já na transição do governo. Este encontro foi um sucesso, com a participação engajada dos prefeitos do nosso partido, e certamente dará suporte para que cada um deles faça um excelente trabalho em suas cidades”, afirmou Laurez Moreira.

O encontro contou com a realização de três palestras, a primeira foi ministrada pelo advogado Juvenal Klayber, com o tema “Responsabilidade como Gestor Público”. Em seguida, o atual prefeito de Conceição do Tocantins, João Paulo Fernandes, compartilhou sua “Experiência de Gestão”. A última palestra foi realizada pelo presidente do PDT e vice-governador, Laurez Moreira, sobre “Planejamento Estratégico, Projetos e Resultados”.

Segundo Laurez, o evento foi uma oportunidade para discutir o futuro da gestão pública e fortalecer os laços entre os novos gestores.

Estiveram presentes os prefeitos eleitos das cidades: Conceição do Tocantins, Paulo Rocha; Dueré, Dida Moreira; Marianópolis do Tocantins, Saulo Barbosa; Monte do Carmo, Rubão; Palmeirópolis, Wlisses Barros; Porto Alegre do Tocantins, Dr. Pedro Noleto Filho; e Santa Rita do Tocantins, Luciano Costa.

Também participou do encontro o Deputado Estadual pelo PDT, Gutierres Torquato, que reforçou a importância de capacitar os prefeitos para os desafios que virão. “Este é um momento importante para o PDT. A política verdadeira é a que capacita e prepara os gestores para um futuro melhor para todos, especialmente para aqueles que confiaram neles”, afirmou o deputado.