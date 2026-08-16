Laurez Moreira propõe gabinete itinerante nos primeiros 60 dias de gestão no Tocantins

Por Redação

O candidato ao governo do Tocantins Laurez Moreira (PSD) anunciou a implantação de um gabinete itinerante durante os primeiros 60 dias de mandato, caso eleito. A iniciativa prevê a transferência temporária da sede do Executivo estadual de Palmas para diferentes regiões do estado, com o objetivo de realizar diagnósticos técnicos e encaminhar soluções administrativas diretamente nos municípios.

Diagnóstico focado em saúde e serviços essenciais

A proposta consiste em percorrer as 139 cidades tocantinenses com equipes técnicas para inspecionar unidades de saúde, avaliar a infraestrutura física, a disponibilidade de equipamentos, o quadro de profissionais e a qualidade do atendimento à população.

Segundo a campanha, o modelo de gestão descentralizada também abrangerá setores estratégicos como educação, segurança pública, infraestrutura, agricultura e saneamento básico. A dinâmica busca colher demandas de prefeitos, vereadores, gestores locais e moradores para acelerar a tomada de decisões sem a intermediação exclusiva da capital.

Contrapor a imagem de administração centralizada em Palmas

Do ponto de vista eleitoral, a proposta de gabinete itinerante busca contrapor a imagem de uma administração centralizada em Palmas, um desgaste histórico recorrente entre gestões estaduais. Ao priorizar a presença física no interior logo no início do mandato, a campanha tenta consolidar a imagem de Laurez Moreira como um gestor pragmático e próximo das realidades locais.

Contudo, a efetividade da medida dependerá da capacidade técnica e orçamentária do Estado para absorver e resolver o volume de demandas reprimidas que serão expostas nas visitas, transformando o apelo de campanha em entregas administrativas concretas.