Legislativo de Cariri participa do 1º Encontro de Vereadores e Servidores das Câmaras do Tocantins

Por Redação

O Legislativo de Cariri do Tocantins participou do 1º Encontro de Vereadores e Servidores das Câmaras Municipais do Tocantins, realizado em Palmas, nesta quinta e sexta-feira. O evento contou com a presença do governador Wanderlei Barbosa, do vice-governador Laurez Moreira e de diversas autoridades estaduais, destacando a importância do fortalecimento da gestão legislativa no estado.

Promovido pela Associação das Câmaras Municipais do Tocantins (Asscam), o encontro teve como principal objetivo promover a qualificação e o aprimoramento das atividades legislativas, criando um espaço para a troca de experiências e a capacitação dos participantes.

O presidente da Câmara Municipal de Cariri, Júnior Chaveiro, liderou a comitiva que incluiu os vereadores Marcelinho, Mineiro, Galego da Patrola, Paulinho do Arivan, Kauan Sande, Vanusa Luciano, Michel Almeida e Ricardo Barata. A participação dos representantes de Cariri reforçou o compromisso do município com a formação contínua e o desenvolvimento das práticas legislativas.

Durante o encontro, os participantes puderam se envolver em discussões sobre temas relevantes para a atuação legislativa, contribuindo para um aprimoramento das práticas e a promoção de uma gestão pública mais eficiente.

Com a presença de lideranças estaduais e a participação ativa de vereadores de diversas regiões, o 1º Encontro de Vereadores e Servidores das Câmaras do Tocantins se consolidou como uma plataforma vital para o fortalecimento do legislativo municipal e a busca por uma administração pública de qualidade.