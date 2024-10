Por Wesley Silas

O juiz da 2ª Zona Eleitoral, que abrange Aliança do Tocantins, Cariri do Tocantins, Crixás do Tocantins e Gurupi, decidiu não emitir a Portaria da Lei Seca. Portanto, a venda de bebidas alcoólicas será permitida nas cidades mencionadas durante as eleições, no dia 6 de outubro.