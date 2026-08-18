Léo Barbosa busca apoios em Gurupi em evento com Luana Nunes e Jair do Povo

Por Wesley Silas

A convite do vereador Jair do Povo, o deputado estadual e candidato a deputado federal Léo Barbosa (Republicanos) esteve em Gurupi nesta segunda-feira (17) para uma série de reuniões com lideranças políticas e comunitárias. O objetivo do parlamentar foi estreitar o diálogo com as bases locais e articular estratégias para o pleito eleitoral que se aproxima.

Articulações políticas

Durante o evento promovido pelo vereador Jair do Povo, a agenda de Léo Barbosa foi marcada por discussões sobre projetos para a região. O candidato destacou a importância de ampliar a representatividade do município junto ao governo federal e reforçou seu posicionamento político.

Luana Nunes: dobradinha regional e compromissos locais em Gurupi

A médica e candidata a deputada federal, Luana Nunes (União Brasil) acompanhou as agendas e esclareceu o cenário de suas parcerias eleitorais. A parlamentar mantém dobradinha com Léo Barbosa em diversos municípios do estado; contudo, em Gurupi, seu compromisso eleitoral está consolidado com os deputados Eduardo Fortes (Republicanos) e Eduardo do Dertins (UB), além do vereador e candidato a deputado estadual, Ivanilson Marinho (presidente da Câmara Municipal).

O peso das alianças na pré-campanha

A movimentação de Léo Barbosa em Gurupi evidencia a complexidade da estratégia eleitoral neste início de campanha, onde a costura de apoios locais define a força competitiva dos candidatos. Em um cenário de disputa pulverizada, a gestão de alianças conflitantes ou complementares — como a observada entre as lideranças citadas — revela a necessidade de conciliar interesses regionais distintos. A capacidade de transitar entre diferentes grupos políticos será, nos próximos meses, o fiel da balança para assegurar a capilaridade necessária em colégios eleitorais estratégicos como Gurupi.