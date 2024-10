Liderada por Gedeon Pitaluga, Grupo OAB Independente registra candidatura para presidência da OAB Tocantins

Por Redação

Neste sábado (19), a chapa “OAB Independente”, encabeçada por Gedeon Pitaluga para presidente e Larissa Rosenda como copresidente, formalizou o registro de sua candidatura para as eleições da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Tocantins (OAB-TO). O registro aconteceu na sede da OAB-TO.

Além do registro da chapa para a diretoria da Seccional, houve também a oficialização das candidaturas para as 15 subseções da OAB no estado do Tocantins. O movimento visa fortalecer a pluralidade e a independência da advocacia no estado, com foco em uma gestão ainda mais próxima dos advogados e advogadas.

Gedeon Pitaluga, que disputa seu terceiro mandato, destacou a importância da união da classe e a necessidade de enfrentar desafios como a valorização da advocacia e a garantia de prerrogativas.

“Durante os dois mandados tivemos a honra de entregar 51 obras para a advocacia tocantinense que impactaram diretamente advogadas e advogados de norte a sul do Tocantins. Esses avanços são parte de um legado construído com muito trabalho e dedicação, sempre com o foco em melhorar as condições de atuação dos advogados e advogadas. Mas nosso compromisso não para por aqui. Estamos prontos para fazer ainda mais, expandindo as conquistas e garantindo que a advocacia tocantinense tenha sempre o suporte necessário para enfrentar os desafios do presente e do futuro, destacou Gedeon Pitaluga.

Larissa Rosenda, candidata a copresidente, também enfatizou o papel da inclusão e do fortalecimento da jovem advocacia.

”A jovem advocacia precisa de espaço, reconhecimento e apoio constante. Nosso compromisso será seguir garantindo que a advocacia em início de carreira tenha acesso a ferramentas, capacitação e oportunidades para crescerem profissionalmente. Queremos uma OAB que caminhe ao lado desses jovens, valorizando suas lutas e abrindo portas para que possam se firmar no mercado de trabalho com dignidade e respeito”, pontuou Larissa Rosenda.

As eleições para a OAB-TO acontecerão no dia 18 de novembro, nas subseções e na seccional.