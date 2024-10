Liderança Quilombola, de apenas 28 anos, conquista 47,78% dos votos em sua primeira candidatura a prefeito de Chapada da Natividade

Por Redação

Jean Lucas, de 28 anos, quilombola de Chapada da Natividade, destacou-se nas últimas eleições municipais ao conquistar 47,78% dos votos em sua primeira candidatura. Com uma campanha focada na renovação política e na melhoria das condições de vida da cidade, tornou-se uma liderança emergente na única cidade quilombola do Brasil.

Durante a campanha, Jean Lucas apresentou propostas para revitalizar o sistema de saúde pública com atendimento de qualidade, além de promover o desenvolvimento sustentável e cultural de Chapada. Sua forte conexão com as raízes quilombolas e o compromisso com a valorização da história e cultura locais foram elementos centrais de sua mensagem.

Ao conquistar quase metade dos votos, Jean Lucas mostrou que suas ideias atendem aos anseios de grande parte da população. Ele defendeu uma cidade mais organizada, com melhorias na infraestrutura e na saúde, garantindo dignidade aos moradores. Embora não tenha sido eleito, Jean demonstrou a forte demanda por mudança e renovação política, consolidando-se como figura-chave para o futuro de Chapada da Natividade.