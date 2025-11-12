Lula vai inaugurar ponte sobre o rio Araguaia no dia 18 de novembro

da redação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está programado para inaugurar a ponte sobre o rio Araguaia no dia 18 de novembro, em São Geraldo do Araguaia, no Pará. A ponte, que liga os municípios de Xambioá (TO) e São Geraldo do Araguaia (PA), é um sonho antigo da população local e representa um marco histórico para o desenvolvimento logístico e social da região.

A estrutura da ponte tem 1.724 metros de extensão e está pronta para ser entregue à população. O investimento total supera R$ 230 milhões, sendo R$ 28,6 milhões provenientes do Novo PAC para a conclusão desta etapa. A inauguração da ponte é esperada com ansiedade pela população local, que vê nessa obra um importante passo para o desenvolvimento econômico e social da região.